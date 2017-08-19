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Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 2 yaralı

Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA) - BURSA'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Erdem Güler ve arkasında oturan Fikriye Ağaç yaralandı

19 Ağustos 2017 20:32

Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA) - BURSA\'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Erdem Güler ve arkasında oturan Fikriye Ağaç yaralandı.
Kaza, Bursa- İstanbul karayolu Dürdane Mevkii’nde meydana geldi. Atilla Yıldırım yönetimindeki 16 JLA 88 plakalı hafif ticari araç önünde giden Erdem Güler’in kullandığı 16 AFN 90 plakalı bir motosiklete çarptı. Kazada, motosikletten savrulan sürücü Erdem Güler ve arkasında oturan arkadaşı Fikriye Ağaç yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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