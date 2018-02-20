Hafif ticari araç kafeye girdi:1 ölü, 2 yaralı

Karaman'da, 19 yaşındaki Burak Yıldız yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bir kafenin önünde bekleyen 39 yaşındaki Ali Rıza Kuku’ya çarptı. Kuku'yu altına alarak sürükleyen araç, kafeye girerek içeride oturan 21 yaşındaki Meltem Azman’a da çarptı. Ali Rıza Kuku kaldırıldığını hastanede hayatını kaybederken, kazada yaralanan Yıldız ile Azman'ın tedavisi sürüyor.

Olay, bugün akşam saatlerinde merkez Hamidiye Mahallesi İbrahim Ökten Caddesi’nde meydana geldi. Burak Yıldız (19) yönetimindeki 70 ED 543 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, kaldırımı aştı. İlk olarak kafenin önünde bekleyen Ali Rıza Kuku’ya (38) çarpan hafif ticari araç, Kuku’yu sürükleyerek kafeye dalıp, içeride oturan Meltem Azman’a (21) çarptı.



Kazada sürücü Burak Yıldız, Ali Rıza Kuku ve Meltem Azman yaralandı. Aracın altında kalan Ali Rıza Kuku, sağlık görevlileri ve çevredekilerin müdahalesiyle aracın altından kurtarıldı.



Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Rıza Kuku, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)