Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 3 ölü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de hafif ticari araç ile TIR’ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü.

Kaza, sabaha karşı Ulukışla İlçesi Kardeş Gediği Mevkii\'nde meydana geldi. 64 yaşındaki Hayrettin Çolakoğlu yönetimindeki 79 DZ 285 plakalı hafif ticari araç ile 35 yaşındaki Tayyip Kartal’ın kullandığı 33 CRC 50 plakalı TIR, çarpıştı. TIR\'a çarpıp savrulan hafif ticari araçtaki Hayrettin Çolakoğlu, 69 yaşındaki Mehmet Koyuncuoğlu ve Suriye vatandaşı 24 yaşındaki Zekeriya Albarho öldü. Cenazeler Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan TIR şoförü Tayyip Kartal gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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