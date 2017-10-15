T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 3 ölü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de hafif ticari araç ile TIR’ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü

15 Ekim 2017 12:25

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de hafif ticari araç ile TIR’ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü.
Kaza, sabaha karşı Ulukışla İlçesi Kardeş Gediği Mevkii\'nde meydana geldi. 64 yaşındaki Hayrettin Çolakoğlu yönetimindeki 79 DZ 285  plakalı hafif ticari araç ile 35 yaşındaki Tayyip Kartal’ın kullandığı 33 CRC 50 plakalı TIR, çarpıştı. TIR\'a çarpıp savrulan hafif ticari araçtaki Hayrettin Çolakoğlu, 69 yaşındaki Mehmet Koyuncuoğlu ve Suriye vatandaşı 24 yaşındaki Zekeriya Albarho öldü. Cenazeler Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan TIR şoförü Tayyip Kartal gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali KADINİĞDE DHA NİĞDEdeTIRınKazasabahaUlukışlaKardeş Gediği MevkiiHayrettinDZTayyip KartalınCRCTIRMehmet Koyuncuoğlu ve SuriyeZekeriya AlbarhoCenazeler Ulukışla Devlet HastanesiTayyip KartalJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24