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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı

29 Ocak 2018 16:08

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 50\'nci kilometresinde, Suruç ilçesi Ezgil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa\'dan Gaziantep yönüne giden Mehmet Alav yönetimindeki 27 C 4157 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Tahir Bülbül yönetimindeki 06 FKT 26 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler Alav ve Bülbül ile hafif ticari araçtaki Emine Çiğdem, Yaşar, Mustafa, Emine, Yağmur Ada, Leyla ve Mehmet Alav ile otomobilde bulunan Ali, İbrahim ve Ayhan Bülbül yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Alav, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralılardan 4\'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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