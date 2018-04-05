Hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de yol kenarındaki su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. İsa Karakuzu (22) idaresindeki 46 FT 208 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada, sürücü İsa Karakuzu ile araçtaki Yunus Karakuzu (23), Emrullah Konyalı (27) ve Eshabil Güney (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



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