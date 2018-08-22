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Hafif ticari araç bariyere çarptı: 9 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da hafif ticari aracın bariyere çarptığı kazada, 9 kişi yaralandı

22 Ağustos 2018 13:08

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da hafif ticari aracın bariyere çarptığı kazada, 9 kişi yaralandı.
Burdur- Antalya karayolu Çeltikçi Beli\'ndeki kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Burdur\'dan Antalya istikametine seyreden Semih İdik yönetimindeki 45 FZ 311 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çeltikçi Beli mevkiinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü İdik ile araçtaki Gülname İdik, Deniz Akdeniz, Gürkan Şahin, Kumru Şahin, Ayşe Şahin, Cennet Koç, Mehmet Birkan Koç ve Bulut İdik yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur ve Bucak Devlet hastanelerine götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Deniz Akdeniz, Burdur\'daki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

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