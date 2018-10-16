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Hafif ticari araç, alev alev yandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araç, yanarak, kullanılamaz hale geldi

16 Ekim 2018 18:47

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, seyir halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araç, yanarak, kullanılamaz hale geldi. 
Şanlıurfa- Mardin yolunun 25\'inci kilometresinde, öğle saatlerinde, Adem Sönmez\'in kullandığı 63 YE 158 plakalı hafif ticari aracın motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sönmez, alevleri görünce aracı sağa çekip, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, kısa sürede tüm aracı saran alevleri söndürdü. Hafif ticari araç, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı. 

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