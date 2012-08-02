Hafif depresyon da ölüm riskini artırıyor

Yeni yapılan bir araştırmada, İngiltere'de kalp krizi ve kanser gibi sebeplerle erken yaşta ölen 68 bin kişinin durumunu incelendi.

Yeni yapılan bir araştırmada, İngiltere'de kalp krizi ve kanser gibi sebeplerle erken yaşta ölen 68 bin kişinin durumunu incelendi.

Alkol ve sigara kullanımı gibi etkenlerin de göz önüne alındığı araştırmada, düşük seviyede üzüntünün ölüm riskini yüzde 16 artırdığı belirtildi. University College London ve Edinburg Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, daha ciddi sorunlar, bu riski yüzde 67'ye kadar çıkarabiliyor. Ciddi ruh sağlığı sorunlarının yarattığı riskler zaten kanıtlanmış bulunuyor.

Ancak araştırmacılar, çoğu kez bu tür rahatsızlıklar farkedilmediğini ve neredeyse her 4 kişiden birinde görülebilen hafif seviyedeki ruhsal ve sinirsel sorunların da ciddi risk yarattığını ortaya koyuyorlar.



The Wellcome Trust tarafından desteklenen araştırmada, 10 yıllık veriler kullanıldı ve ölüm belgelerindeki bilgiler esas alındı.

Sağlık yardımı şart

British Medical Journal'da yayımlanan araştırmanın, anksiyete ve ölüm arasındaki ilişkiyi inceleyen en geniş kapsamlı araştırma olduğu belirtiliyor.

Makalenin yazarı Dr. Tom Russ, düşük seviyedeki psikolojik sıkıntının bile ölüm riskini artırdığını olduğunu belirterek, "Çok yaygın olarak görülen düşük düzeydeki belirtilerin tedavisinin, ölüm riski üzerinde değişiklik yaratıp yaratamayacağı araştırılmalı" diyor. Wellcome Trust'ın nöroloji ve akıl sağlığı biriminin başında bulunan John Williams, bu çalışmayla, söz konusu sorunları yaşayanların uygun tıbbi desteğe ve danışmanlığa ulaşabilmesinin önemine dikkat çekildiği kanısında.

Yardım kuruluşu Rethink'in yönetim kurulu başkanı Paul Jenkins ise, durumun öneminin altını çizerek şunları söylüyor: "Ne yazık ki bu sonuçlar sürpriz değil. Araştırmada depresyon ve anksiyete sorunları incelenirken, bipolar bozukluk ve şizofreni gibi ağır ruh ve sinir hastalıklarını yaşayanlar, ortalama 20 yıl önce ölüyor. Bu tam bir skandal. Sağlık çalışanları, bu gruptaki insanların fiziksel hastalık riski konusunda büyük ölçüde duyarsız."