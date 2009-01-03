‘Hadise’yi seçen AKP’liler günaha giriyor’







'Şarkı çok erotik'

'Kürtçe yayın Türkiye'yi böler'

MHP Giresun İl Başkanı İsmail Yılmaz, Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olan Hadise’nin, Türk kültüründen uzak olduğunu belirterek, AKP’nin de bu şarkıcıyı tercih etmesiyle günaha girdiğini söyledi. Yılmaz, TRT’nin Kürtçe yayına başlamasını da eleştirerek, bunun ülkenin bölünmesine zemin hazırlayabileceğini ileri sürdü.Hadise ve Kürtçe yayın konularıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan MHP'li İsmail Yılmaz, şu görüşlere yer verdi:“Şarkıda Türk kültüründen hiçbir iz yoktur. Tamamen erotik figürler ile göbek şov hakimdir. Şarkı sonunda da şarkıyı söyleyen bayan kendini iki zenci erkeğin kollarına bırakmaktadır. AKP’ye oy vermiş mütedeyyin kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Tamamen batı taklidi ve inanç kültürümüzle hiçbir alakası olmayan bu parça, nasıl olur da müslüman Türk milletini ve ülkemizi temsil edebilir? Türk kültürü bu mudur? Ülkemizi temsil edecek bu parçaya razı olan AKP’li dostlarım, bu parçanın ülkemizi temsil etmesine razı olmayın. Eğer oluyorsanız inancımıza göre günaha girmiş olursunuz. Sizleri bir kardeş olarak uyarmayı görev biliyorum.”Yılmaz, TRT’nin Kürtçe yayına başlamasının da Türkiye’nin bölünmesine zemin hazırlayabileceğini savunarak şöyle dedi:“Ülkemiz yeni yıla malesef olumsuz girmiştir. Başbakan oy avcılığı mı yapıyor bilinmez. Çünkü Kürtçe kanal açılışına vize verdi ve açılış konuşmasının bir bölümünde de Kürtçe konuştu. İktidara gelir gelmez tavizkar uygulamalarıyla tükenmek üzere olan terörü azdıran Başbakan Erdoğan, şimdide ucu bölünmeye kadar uzanabilecek bir uygulamaya imza atmıştır. Birilerine şirin gözükmek ve biraz fazla oy alabilmek uğruna ileride onarımı zor bir uygulamayla TRT’de Kürtçe yayını başlatmıştır. Sağduyu sahibi AKP’lilere bu yanlış uygulamadan dönülmesi için çağrı yapıyoruz.”