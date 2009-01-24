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Hadise'yi öpme yarışı

Beyaz ve Yılmaz Erdoğan arasında Hadise'ye, sarılıp öpme yarışı yaşandı.

24 Ocak 2009 02:00

Beyaz Show'a konuk olan Hadise, hem kıyafeti hem şarkıları hem de sempatikliği ile herkesin gönlünü kazandı.

Hadise'yi öpme yarışı - VİDEO
Beyaz Show'da Hadise! - FOTOGALERİ

Beyazıt Öztürk, Kanal D'de ekrana gelen programının bu haftaki bölümünde Hadise ve Yılmaz Erdoğan ile BKM Mutfak ekibini konuk etti.

Televizyongazetesi'nin haberine göre, Beyaz ve Yılmaz Erdoğan arasında Hadise'ye sarılıp öpme yarışı yaşandı.

Seksi kıyafeti ile dikkat çeken Hadise'ye bir kaç kez sarılan Beyaz, bir de şanssızlık yaşadı. Beyaz'ın ceketi Hadise'nin makyaj malzemelerine bulandı. Beyaz, uzun uğraşlarla ceketindeki lekeleri çıkartmayı başardı.

Hadise, seksi kıyafeti ve tavırları ile dikkatleri çekerken, Eurovision'da seslendireceği 'Düm Tek Tek' şarkısındaki kıvrak dansları ile de izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

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