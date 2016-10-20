Hadise'ye stüdyoda haciz geldi!

Bir giyim markası ile 4 yıl önce imzaladığı 500 bin euroluk reklam sözleşmesine aykırı davrandığı gerekçesiyle 250 bin euro ceza ödemeye mahkûm edilen ünlü şarkıcı Hadise'nin başı haciz memurlarıyla dertte.

Stüdyoya haciz memurları geldi

'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyesi olan Hadise, önceki gün program için bant çekimleri devam ederken icra memurlarının stüdyoya gelmesiyle şok yaşadı. Programına ara vermek zorunda kalan ve gözyaşları içinde ceza tutanağını imzalayan Hadise, daha sonra programına devam etti.

Olaya tanıklık eden bazı seyirciler, sanatçının kulağındaki küpe ve boynundaki kolyenin stüdyoya döndüğünde üzerinde olmadığını iddia etti. Bu durum, icra memurlarının Hadise'nin üzerindeki ziynet eşyalarına ve paralarına el koyduğu şeklinde yorumlandı.

Hadise'nin geçtiğimiz yaz Bodrum'da açtığı "La Plaj" adlı mekân için de işletmeciye borcu olduğu iddiaları da gündeme geldi.