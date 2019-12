Hadise'ye sahip çıktılar

Özellikle kıyafeti, koreografisi, sahne şovu ve sesiyle pek çok eleştiri alan Hadise’ye müzik dünyasının ünlüleri ise sahip çıkıyor.



Funda Arar’ın “Yarışmaya büyük bir baskı altında katıldı. Kıyafetiydi şuydu buydu denilerek çok uğraştılar kızla. Yine de başarıyla döndü” dediği Hadise için Zeynep Casali’nin yorumu ise şu oldu: “Hasta olmasına ve yaşadığı büyük gerginliğe rağmen güzel bir peformans sergiledi. Ben yorumunu da beğendim. Ama oy sistemi sonucu yüksek puanlar toplayamadık. Herkes komşusuna oy verdi.”



Alişan



Ben çok beğendim, şarkı çok güzeldi. O şarkının diğer şarkılardan farkı vardı ama maalesef bazı ülkeler göremediler. Ama yine de çok büyük bir başarı dördüncü olmak.



Emrah



Ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Elinden geleni yaptığını düşünüyorum ama birincilik kısmet değilmiş.



Banu Zorlu



Hadise, final öncesi basında çıkan eleştirilerin yarattığı gerilime ve hastalığına rağmen iyi bir performans sergiledi. Eğer Eurovision öncesi konserlere gitmese, biraz dinlenmeyi tercih etse daha da iyi olurdu. Final gecesi sesinde problemler olsa da ülkemiz için iyi bir başarı.



Mine



Güzel ve başarılı bir sonuç aldık. Türkiye’yi en iyi şekilde olumsuzluklara rağmen başarılı temsil etti.



Gökçe



En enerjik ve insanı eğlendiren şarkılardan biriydi. Kıyafeti ve koreografiyi fazla beğenmedim. Müzik çok fazla duyulmadığından Hadise tek başına şarkı söylüyor gibiydi.



Alex



Herşeye rağmen Türkiye’yi yurtdışında çok güzel bir şekilde temsil etti. Şarkı söylerken bazı sorunlar olsa da güzel bir derece elde ettik.



Berksan



Birinci olan Norveç’i beğenmedim bir anaokulu toplantısında çıkan sempatik çocuklar gibiydiler. Azerbaycan’ın 3’üncülüğüne sevindim ama Hadise’nin 4’üncülükten daha iyi bir sonuç hak ettiğinine inanıyorum.



Özgün



Benim iki favorim vardı Hadise’nin haricinde. Yunanistan ve Azerbaycan. Hadise’nin hakkı en kötü 2’ncilikti. Kıyafeti çok tartışıldı ben de daha modern bir şey bekliyordum ama kıyafet, şarkı ya da şarkıcının yarışmada hiçbir etkisi olmadığını gördük. Arkadaş grupları oturmuş kendi arasında yarışma yapıyormuş gibi bir durum oldu.



Altay



Hadise’nin sahne performansını, yorumunu beğendim. Tabii ki heyecandan aksaklıklar olabilir. Kıyafetini beğenmedim. Şarkımız ise birinciliği hak ediyordu.



Hadise’yi meslektaşlarının dışında ünlü isimlerde değerlendirdi:



Hıncal Uluç



Hadise’yi hem alnından hem yanaklarından öpüyorum. Çünkü Fransa’nın Patricia Kaas’ını ve İngiltere’nin şarkısını yapan aynı zamanda dünyaca ünlü The Phantom of The Opera’nın bestecisi olan Andrew Lyodwebber’in bestesini yaptığı parçayı geride bıraktı.



Gencay Gürün



Daha yarışma başlamadan kızın üzerine çok gidildi. Moralini çok bozdular. Daha yarışma bitmeden Hadise’yi eleştirdiler. Eleştirmek için yarışmanın bitmesini bekleselerdi daha iyi olurdu. Ben Hadise’yi ve şarkıyı beğendim.



Vural Gökçaylı



Performansı muhteşemdi, çok iyiydi. Fiziğini de ben çok beğeniyorum ama elbisesi çok kötüydü. Elbisesi daha iyi olsaydı daha iyi derece alacağından eminindim. Sanatı ve sesi güzeldi. Vücudunu çok güzel kullandı.