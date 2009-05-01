Hadise'ye lokumlu destek

TRT, bu yıl Moskova'da düzenlenecek Eurovision 2009 yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek Hadise'ye, dünyaca ünlü Türk lokomuyla destek verecek.



Bu kapsamda, içerisinde 1'er tane `kaymaklı fıstıklı sultan lokumu', üzerinde de Türk Bayrağı, Türkiye, TRT ve Altınay logosu ile Hadise'nin fotoğrafı bulunan 100 bin kutu Moskova'ya gönderilecek.



Lokumun başkenti Afyonkarahisar'da hazırlanan, kaymaklı fıstıklı sultan lokumu bulunan binlerce kutu, Moskova'da hem Türkiye'nin reklamı için hem de Hadise'ye destek vermek için katılımcılara dağıtılacak. İngiltere veliaht prensi Charles ile Diana'nın dillere destan düğününde de tatlı olarak dağıtılan lokumları hazırlayan Altınay firmasına TRT tarafından sipariş edilen kaymaklı ve fıstıklı sultan lokumlar, Eurovision'a katılacak davetlilere ücretsiz ikram edilecek.



TRT'den gelen sipariş üzerine lokumları hazırlamaya başladıklarını belirten Altınay Şekerleme'nin ortaklarından İrfan Altınay, şunları söyledi:



``Her iki yanında Türk Bayrağı, bir tarafında TRT ve Türkiye'nin tanıtımlarında kullanılan Türkiye logosu bulunan kutuların açılan kapaklarının üzerinde ise Hadise'nin resmi var. İçinde kaymaklı fıstıklı bir tane lokum bulunan kutuyu alanlara, ülkemizin de tanıtımı yapılmış olacak. Yaklaşık 100 bin kutu içerisinde Eurovision'a gidecek lokumları, tüm ürünlerimizde olduğu gibi itinayla hazırladık. Ülkemizin ve Afyonkarahisarımız'ın en ünlü markalarından lokumları özellikle de tadı Afyonkarahisar'la özdeşleşen kaymaklı lokumlardan hazırladık. Kaymağın bambaşka bir tat verdiği lokumların, çok iyi bir sonuç, hatta birincilik alacağımıza inandığımız Eurovision'da ülkemize şans getirmesini diliyoruz. Umarız ki dünyanın en sağlıklı tatlılarından lokumu yiyen misafirler ve Türkiye'ye tatlı sonuçlar alması için tam puan verecektir.''



Hadise’de yesin



İrfan Altınay, lokumların gelecek hafta TRT'ye oradan da Moskova'ya gönderileceğini anlattı. 108 yıllık bir firma olarak Türkiye'nin temsil edildiği bir yarışmaya Türkiye adına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Altınay, Hadise'ye de başarılar diledi. Hadise'ye de lokumların tadına bakması tavsiyesinde bulunan Altınay, ``Tatlı söylemesi için tatlı yemesini tavsiye ediyoruz. En iyi sonucu kazanacağına inanıyoruz'' diye konuştu.





