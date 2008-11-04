Hadise'ye konuşma yasağı getirildi



Eurovision'da Türkiye'yi temsil edeceği konuşulan ancak henüz resmi açıklama yapılmayan Hadise'ye, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin konuşma yasağı getirdi.



TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, kanalın 'Seyr-i Alem' programında kendisine uzatılan mikrofona yaptığı açıklamayla Hadise'ye konuşma yasağı getirdiğini ve genç şarkıcıyla anlaşma sağlandığını belirtti: "Hadise konusunda hem Hadise'ye hem de TRT çalışanlarına yasak getirdim. Şimdi ben bu yasağı delersem uygun olmaz. Sanıyorum 6 Kasım'da bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Belki Hadise bir basın toplantısı yapar belki beraber yaparız. Dolayısıyla şu an bu konuyla ilgili yorum yapmak çok gereksiz. Ama Hadise ile anlaşmayı bitirdiğimiz kesin. İçeriğiyle ilgili olarak da 6 Kasım'ı beklemenizi istiyorum."

