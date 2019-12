Hadise'ye ilginç soru

Moskova'da yapılacak 54. Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise, ikinci provasını gerçekleştirdi.



Olimpiskaya Spor Kompleksi'ndeki provasında mavi, parlak ipek gömleği, kot pantalonu, İspanyol üsulü altın küpeleriyle dikkati çeken Hadise'nin koreografide bazı değişiklikler yaptığı gözlendi. Hadise ve ekibi, hayranlarının alkışlarının eşliğinde sahneyi terk etti



‘Çok uluslu bir kadromuz var’



Hadise, Moskova Olimpiyskaya Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında da, ekibindeki Rus asıllı Svetlana Nikitayeva (27), Olga Potapova (27), dansçılardan tek Türk Uğur Yıldırım (26), vokalistlerden Hollandalı Eva Smeek (29) ve Kongo asıllı Belçikalı Steve Kashala'yı (24) tanıtırken, "Gördüğünüz gibi çok uluslu bir kadroya sahibiz, bu da dünyada insanları ne kadar çok sevdiğimizin bir göstergesidir" dedi.



Yaklaşık 400 yerli ve yabancı basın mensubunun ve hayran kulübü başkanlarının katıldığı toplantıda, TRT'nin hazırladığı promosyon paketleri dağıtıldı.



Kırmızı, beyaz ve siyah renklerden oluşan promosyon poşetlerinde bir düm tek tek amblemli tef, bir kahve fincanı ve muzik cd'si bulunuyor.



‘Bakü’ye kesinlikle gideceğiz’



Hadise, promosyon turu esnasında son durak Azerbaycan'a niye gelmediği sorusuna "Bazı nedenlerden dolayı Azerbaycan'a gelemedik, çok üzgünüm, çünkü Bakü'de bizi seven çok insan var, ancak Eurovision'dan sonra Bakü'ye kesinlikle gitmeyi düşünüyoruz" karşılığını verdi.



Yarı finalde giyeceği giysinin ne zaman basına gösterileceğini soran bir gazeteciye cevap veren Hadise, "Şu an her şey gizli, onu sadece yarı finalde gösterebilirim" dedi.



‘Kimseyi kopyalamam’



Bir gazetecinin "Dansınız Sertap Erener'e çok benziyor, onu kopyaladınız mı?" sorusu üzerine Hadise, "Ben bir sanatçı olarak hiçbir zaman hiç bir sanatçıyı kopyalamam. Daha çok gencim, 23 yaşındayım. Sertap Erener benim için çok büyük bir sanatçıdır, ancak buna rağmen ben kimseyi kopyalamam" yanıtını verdi.



Hadise, Avrupa'da ne kadar meşhur olduğuna ilişkin bir soruya da "Türkiye'de Türk asıllı olduğum için herkes beni tanıyor. Avrupa'da da Türk olmayan birçok hayranım vardır. Türkiye dışında yaşayan birçok hayranımın bana oy kullanacağına inanıyorum" cevabını verdi.



Hadise, basın toplantısına katılan gazetecilerden, Düm Tek Tek şarkısını söylerken, promosyon olarak dağıtılan teflerle ritm tutmalarını istedi.