Hadise'ye ikinci kez haciz geldi

Türkiye'de para kazanan ve bu kazandığı paraları Belçika ve ABD'de yatırım yaparak değerlendiren Hadise hakkında geçen günlerde Bodrum'da işlettiği plajın mülk sahipleri tarafından haciz işlemi başlatılmıştı. Hadise, ablasının 200 bin liralık borcu nedeniyle ikinci kez hacizlik oldu. Şarkıcı Hadise borcun kısa zamanda ödeneceğini taahhüt ederek haczi durdurdu.

Hadise'nin Bodrum Yalıkavak'ta iki sezon işlettiği plajın mülk sahibine 900 bin liralık borcunu ödemediği gerekçesiyle geçen günlerde hakkında haciz işlemleri başlatılmıştı. Türkiye'deki mali işlerini ablası Hülya Açıkgöz'ün üzerinden yürüttüğü ve banka hesaplarının boş olduğu iddia edilen şarkıcının, Beşiktaş'taki iki ofisine haciz memurları ve avukatlarla girildi.



Gidilen ilk adresin boş olduğunun anlaşılması üzerine, farklı bir yerde bulunan ofisteki haciz işlemleri yaklaşık üç saat sürdü. Şarkıcının ablasının satın aldığı bir otomobilin, ödenmeyen 200 bin liralık borcu nedeniyle işlemin başlatıldığı öğrenildi.



Mekana giden Hadise'nin üç avukatı, en kısa zamanda borcu ödeyeceklerini taahhüt etmesiyle, memurlar işlem başlatmadan ofisten ayrıldı. Belçika vatandaşı olan Hadise, iddialara göre bu durumu vergiden kaçmak için kullanıyor.