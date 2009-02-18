Hadise'ye dansözlü karşılama - FOTOGALERİ

Atina Elefterios Venizolos havaalanında bir Yunan özel televizyon kanalının organizasyonuyla gelen dansözler tarafından karşılanan Hadise, Yunanistan'a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Yunan medyasının yoğun ilgi gösterdiği Hadise, Eurovision'da Yunanistan'ı temsil edecek Sakis Ruvas'a başarılar dilediğini belirtti.Sorular üzerine, favori olarak gösterilmesinin kendisini hem çok sevindirdiğini hem de beklentileri yükselttiği için ürküttüğünü kaydeden Hadise, aslında Eurovision'a bir yarışma gibi bakmadığını ve her anından keyif aldığını söyledi.Hadise, sahneyi evi gibi gördüğünü ve sahneye çıkınca tüm benliğiyle değiştiğini hissettiğini kaydetti.Yunanlı sanatçı Sakis Ruvas'ın daha önce de Eurovision'a katıldığını hatırlatan Hadise, "Şimdiden bilemem ama belki birkaç yıl sonra ben de bir kez daha katılırım" diye konuştu.Hadise, kendisine bir kutu Belçika'da üretilen Leonidas marka çikolata da armağan eden Yunanlı gazetecilerin soruları üzerine Belçika'da yaşadığını ama bir Türk kızı olduğunu vurguladı.Hadise, bu gece Sakis Ruvas'ın hazırladığı 3 şarkının halkoyuna sunularak, Eurovision'a katılacak olan parçanın seçileceği, Yunan Devlet televizyonu NET tarafından canlı yayınlanacak programa konuk olacak.Programda, Hadise'nin yanı sıra İngiltere'den Jade ve Karadağ'dan Andrea Demiroviç şarkılarını seslendirecek.Gün içinde Yunan basın-yayın organlarına kısa mülakatlar vereceği açıklanan Hadise, yarın sabah Atina'dan ayrılacak.