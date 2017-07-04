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Hadise'nin yerine Yıldız Tilbe

Program eylül ayında tekrardan izleyicilerle buluşacak

04 Temmuz 2017 18:21

Sanatçı Yıldız Tilbe, 'O Ses Türkiye'  yarışmasında Hadise'nin yerine jüri koltuğuna oturacağı iddiasıyla gündeme geldi. 

Acun Ilıcalı tarafından henüz iddiaları doğrulayan bir açıklama yapılmadı.

Program, iddialar üzerine Twitter’da trend topic listesinde yer aldı.

Eylül ayında yeniden izleyicileriyle buluşacak olan O Ses Türkiye için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı'nın Murat Boz hariç tüm jüriyi değiştirme kararı aldığı iddia edildi. Ilıcalı'nın Hadise'nin yerine Yıldız Tilbe'ye teklif götürdüğü de iddialar arasında. Acun geçtiğimiz sezon O Ses Türkiye'nin canlı yayınlanan final bölümününde stüdyodaki bulunan Yıldız Tilbe'yi anons ederek alkışlatmıştı.

O Ses Türkiye yarışmasında 6 sezon birincilik için çaba gösteren Hadise, geçtiğimiz sezon amacına ulaşmış ve takımında Dodan isimli yarışmacı şampiyon olmuştu.

Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşler ise devam edip etmeyecekleri yönünde henüz Ilıcalı ile görüşmediklerini açıklamıştı. 

 

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Yıldız TilbeHadiseAcun IlıcalıO Ses Türkiyejüri

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