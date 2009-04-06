Hadise'nin poposu sıktı

Reha Muhtar’ın sunduğu CNNTürk’teki "Çok Farklı" programının konukları Rojin, Pelin Batu, modacı Rabia Yalçın ve rapçi Ayben’di. Programın Eurovision temsilcimiz Hadise ve Hadise’nin bir türlü yayınlanmayan klibinin tartışıldığı bölümüne Pelin Batu’nun sözleri damga vurdu.Eurovision’un bu kadar ciddiye alınmaması gerektiğini savunan Batu, "Hadise’yi, Beyonce’e çok benzetiyorum. Sürekli popo sallayan kadın görmekten çok sıkılmış durumdayım. Hepsi aynı geliyor bir süre sonra. Müzikler aynı, modelleri aynı, büyük popolu ve büyük göğüslü... Tek tip olunca hiçbir şey fark edemiyoruz" dedi.