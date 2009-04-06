T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hadise'nin poposu sıktı

Oyuncu Pelin Batu, 'Sürekli popo sallayan kadın görmekten çok sıkıldım' diyerek Hadise'yi eleştirdi.

06 Nisan 2009 03:00

Oyuncu Pelin Batu, 'Sürekli popo sallayan kadın görmekten çok sıkıldım' diyerek Hadise'yi eleştirdi.

Hadise fotoğrafları - FOTOGALERİ
İşte Düm Tek'in klibi  - VİDEO

Reha Muhtar’ın sunduğu CNNTürk’teki "Çok Farklı" programının konukları Rojin, Pelin Batu, modacı Rabia Yalçın ve rapçi Ayben’di. Programın Eurovision temsilcimiz Hadise ve Hadise’nin bir türlü yayınlanmayan klibinin tartışıldığı bölümüne Pelin Batu’nun sözleri damga vurdu.
 

Eurovision’un bu kadar ciddiye alınmaması gerektiğini savunan Batu, "Hadise’yi, Beyonce’e çok benzetiyorum. Sürekli popo sallayan kadın görmekten çok sıkılmış durumdayım. Hepsi aynı geliyor bir süre sonra. Müzikler aynı, modelleri aynı, büyük popolu ve büyük göğüslü... Tek tip olunca hiçbir şey fark edemiyoruz" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24