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Hadise'nin plajı mühürlendi

Plajda, 18 yaşından küçüklere içki satışı yapıldığı iddia edildi

30 Ağustos 2016 15:36

Şarkıcı Hadise'nin sahibi olduğu Bodrum'daki La Plaj, 18 yaşından küçüklere içki satışı yapıldığı iddiasıyla geçtiğimiz gün mühürlendi.

Posta'da yer alan habere göre; Hadise'nin sahibi olduğu Yalıkavak Tilkicik Koyu'ndaki La Plaj adlı beach bir günlüğüne kapatıldı. Geçen ay belediye ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 18 yaşından küçüklere alkol satışı tespit edilmiş, bununla ilgili tutanak tutulmuştu.

 

Kapıyı mühürleyip gittiler

Mekana verilen kapatma cezası geçtiğimiz gün uygulandı. Sabah erken saatlerde plaja gelen Yalıkavak Belediyesi Zabıta ekipleri mekan kapısına mühür vurarak bir günlüğüne kapattı. Durumdan habersiz olan beach müşterileri kapıdan geri dönmek zorunda kaldı.

Hadise'nin mekanına mühür vurdular;

 

 

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