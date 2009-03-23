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Hadise’nin klibi değişecek mi?

Hadise'nin, Metin Arolat yönetmenliğinde çekilen klibini TRT'nin seksi olduğunu gerekçesiyle kabul etmediği öne sürüldü

23 Mart 2009 02:00

19 Mayıs’ta Moskova’da yapılacak olan 54. Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’yi “Düm Tek Tek” şarkısıyla temsil edecek olan Hadise’nin klibi geçtiğimiz günlerde Metin Arolat yönetmenliğinde çekildi.

Düm Tek'in klibi değişecek mi? - VİDEO

Takım elbise ve kravatla kamera karşısına geçen, ardından ise dansçı kızların üstündeki kıyafeti yırtmasıyla birlikte beyaz şortu ve bustiyeriyle göbek dansı yapan Hadise’nin klibinin TRT tarafından seksi olduğu gerekçesiyle kabul edilmediği öne sürüldü.

TRT’nin, klibin yeniden montajlanmasını istediği ancak Hadise cephesinin bu duruma sıcak bakmadığı belirtildi.

İlk kez TRT’de gösterilmesi planlanan klip ise önceki gece internete düştü ve binlerce kez tıklandı. Klibin TRT’nin isteği üzerine yeniden çekileceği iddia edildi.

Metin Arolat tarafından 3 hafta önce çekimi tamamlanan, 2 hafta önce de TRT’ye teslim edilen klipte Hadise, mini şort, mayo ve derin yırtmaçlı elbiselerle kamera karşısına geçti. Fakat TRT yöneticileri hem kıyafetleri hem de Hadise’nin seksi dans figürlerini aşırı erotik buldu.

TRT söz vermişti

Hadise 3 ay önce verdiği röportajda TRT’yle ilgili olarak şunları söylemişti:
“TRT yetkilileriyle ilk olarak biraraya geldiğimizde onlara Belçika’daki konser görüntülerimi izlettirdim. Kıyafetleri açık bulmalarından korktum. Altımda şort, üzerimde korse ve sütyen vardı. TRT Müzik Dairesi Başkan Yardımcısı Ümran Hanım ’Hiç umrumuzda değil, kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle giyin. Bizim açımızdan sorun değil’ dedi ve içimi rahatlattı. TRT kıyafetime karışsaydı bu iş olmazdı.” TRT’nin bu kararına Hadise’nin nasıl bir tepki göstereceği merak konusu.

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