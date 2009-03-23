Hadise’nin klibi değişecek mi?

Düm Tek'in klibi değişecek mi? - VİDEO

TRT söz vermişti

Takım elbise ve kravatla kamera karşısına geçen, ardından ise dansçı kızların üstündeki kıyafeti yırtmasıyla birlikte beyaz şortu ve bustiyeriyle göbek dansı yapan Hadise’nin klibinin TRT tarafından seksi olduğu gerekçesiyle kabul edilmediği öne sürüldü.TRT’nin, klibin yeniden montajlanmasını istediği ancak Hadise cephesinin bu duruma sıcak bakmadığı belirtildi.İlk kez TRT’de gösterilmesi planlanan klip ise önceki gece internete düştü ve binlerce kez tıklandı. Klibin TRT’nin isteği üzerine yeniden çekileceği iddia edildi.Metin Arolat tarafından 3 hafta önce çekimi tamamlanan, 2 hafta önce de TRT’ye teslim edilen klipte Hadise, mini şort, mayo ve derin yırtmaçlı elbiselerle kamera karşısına geçti. Fakat TRT yöneticileri hem kıyafetleri hem de Hadise’nin seksi dans figürlerini aşırı erotik buldu.Hadise 3 ay önce verdiği röportajda TRT’yle ilgili olarak şunları söylemişti:“TRT yetkilileriyle ilk olarak biraraya geldiğimizde onlara Belçika’daki konser görüntülerimi izlettirdim. Kıyafetleri açık bulmalarından korktum. Altımda şort, üzerimde korse ve sütyen vardı. TRT Müzik Dairesi Başkan Yardımcısı Ümran Hanım ’Hiç umrumuzda değil, kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle giyin. Bizim açımızdan sorun değil’ dedi ve içimi rahatlattı. TRT kıyafetime karışsaydı bu iş olmazdı.” TRT’nin bu kararına Hadise’nin nasıl bir tepki göstereceği merak konusu.