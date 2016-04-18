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Hadise'nin kıyafeti Ermenistan bayrağına benzetilince...

Hadise: Giydiğim kıyafeti ucu bucağı olmayan, insanlık dışı, hastalıklı hayal gücünüzle yorumlayamazsınız!

18 Nisan 2016 15:34

Hadise’nin, TV8′de yayınlanan ‘O Ses Çocuklar’ programında tercih ettiği kırmızı, mavi ve turuncu yatay şeritten oluşan elbisesi bazı izleyiciler tarafından Ermenistan bayrağına benzetildi. Bu benzetme Azerbaycan medyasında da konu olunca şarkıcı için sosyal medyada hakarete varan cümleler paylaşıldı.

Bunun üzerine Hadise, sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. Aşık Veysel’in “Aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın külü yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu, hedefi, yolu yalandır” dizelerine yer veren Hadise’nin açıklaması şöyle:

“Hakkımda yazılan çoğu şeye kulak bile asmıyorum genelde ama Türklüğüme, kültürüme, benliğime asılsız yorum yapan yüreği küçük insanlara gelsin bu sözler.

Cahille cahil olmaktansa susmak lazım… Uğraşacak işiniz mi yok? Giydiğim kıyafeti ucu bucağı olmayan, insanlık dışı, hastalıklı hayal gücünüzle yorumlayamazsınız! Sosyal medya karalama meydanı değil. Herkese barış ve huzur dolu bir hayat ve dünya diliyorum. Sevgiler.”

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hadiseelbiseermenistan bayrağıazerbaycanhaber

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