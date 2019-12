Hadise'nin kıyafet eleştirisine tasarım direktöründen yanıt

Kıyafet seçimi Hadise'nin tercihiydi







Modacıların yorumları:



Vural Gökçaylı: Keşke kotuyla çıksaydı



Cengiz Abazoğlu:Yoruma gerek yok



Bahar Korçan:Kim giyse kilolu gösterir

Nedret Taciroğlu:Daha özenli olmalıydı

Dilek Hanif:Hem Hadise hem Türkiye adına üzüldüm

Kostüm Hadisesi!

Üstten iyi başlıyor ama...

Aşk simidi kat kat

Hadise'yi modacılardan sonra nihayet! Müzisyenler de eleştirdi



‘3 günde yaşlandı’



Başarılı buldum

Hollanda, eşcinseller için çekilebilir

'Kızımız rahibe değil’

Hadise'nin Gizia markalı Eurovision kostümü olay yarattı. Milano getirtilen özel kumaştan iki parça olarak hazırlanan, kenarları altın ve Swarovski taşlarla süslü kırmızı kıyafet, modacılardan geçer not alamadı. "Geleceğin Göbek Dansçısı" adı verilen kostüme getirilen eleştiriler son derece sert oldu. Hadise'nin menajeri Süheyl Atay, önceki gün NTV'de Can Dündar'ın sunduğu "Canlı Gaste" programına telefonla bağlanarak kıyafetin Hadise'nin kendi seçimi olmadığını belirtti. Atay, "Kıyafet Hadise'nin kendi seçimi değil. Kıyafeti Gizia hazırladı. Fakat Gizia'ya kıyafetin tasarımında ve yapılmasında Belçika'daki stilisti Mahmut Karadağ yol gösterdi, fikirler verdi. Sonunda bu kıyafet ortaya çıktı" diye konuştu. Can Dündar, Hadise'nin yılbaşı gecesi TRT ekranındaki kıyafetine nazaran bu kıyafetinin biraz oryantal bulunduğuna değinince Atay, "Her eleştiriye son derece saygı duyarım. Kıyafetle ilgili seçim başka türlü bir şey olsaydı da eleştirilebilirdi. O da beklenti ile alakalı. Yılbaşında ne giyecek diye beklenirken o kadar basit bir kıyafetti ki o beklentileri fazlasıyla karşıladı. Farklı bir sempati yarattı. Burada Hadise'nin tercihi şu oldu, kendisinin sahnede dans etmesi nedeniyle rahat dans edebileceği bir kıyafet olması tercih edildi. Kıyafetin en azından bu fikri Hadise tarafından verildi. Sanatçının artistik tercihidir, o konuda çok da fazla yorum yapmak gerekmiyor" dedi.Bu haber üzerine gizianın tasarım direktörü Nigün Karagözoğlu iddiaları çürütürcesine bir açıklama yaptı:“ Hadise’nin en beğendiği tasarım buydu. Ancak onu da istediği şekilde değiştirdik. Türk motifleri desenli etek yerine kırmızı desensiz bir etek hazırlamamızı söyledi. Bantlardan oluşan bir üst yerine de tek omuzlu bir büstiyer tercih etti” diyor. Karagözoğlu, tasarım yapılırken, Hadise ve imaj danışmanı Mahmut Karadağ’ın istediklerine uyduklarını anlatıyor:“Hadise kendini ne kadar rahat, estetik ve güzel hissederse sahnede yaydığı enerjinin o derece yüksek, göstereceği performansın o denli çok olacağını düşündük.”Hadise ekibe elbiseyi tarif ederken “Yapacağım dansın ve kıvrımlarımın ortaya çıkması gerekiyor. Şort veya mini etek yerine adımlarımı attığımda, dans ettiğimde bacaklarımın açılmasını sağlayacak, gizemli frikikler vereceğim bir tasarım istiyorum. Rengi kırmızı, göbeği açık olmalı” demiş.Üstünde konuşmaya bile değmeyecek bir tasarım. Hatta tasarım bile değil! Dansöz elbisesinin dejenere olmuş şekli. Ne rengi ne de kumaşı hoş. Hadise'nin vücudu nefis, bacakları güzel, vücudunu da iyi kullanıyor. Daha önce birçok kez kendisini kot şortuyla gördüm. İnanın o kot şortuyla çıksa bile daha güzel olurdu. Bu kıyafeti hiç beğenmedim.Bu tip uluslararası yarışma ortamlarında hem ses hem müzik hem de görsellik önem taşır. Ses, müzik iyi ama kıyafet için yoruma bile gerek yok. Görüntü ortada... Umarım final gecesi bu görüntüyü unutturur da başarısıyla göğsümüzü kabartır.Tek kelimeyle beğenmedim. Sebebine gelince... Hadise Hanım'ı yakından da gördüm. Kendisi bu kıyafette görüldüğü kadar kilolu değil. Ama kıyafet öylesine yanlış ki, kim giyse problemli gözükür. Şarkının tınısında alaturka motifler olabilir de niye kıyafet detaylarında bu ısrarı görüyoruz? Keşke daha yalın bir duruş sergileseydi.Bence Hadise dünya çapında yıldız olabilecek bir şarkıcı... Türkiye ondan daha fazlasını bekliyor. Madem bu yetenekte bir şarkıcı böylesi önemli bir organizasyonda sahne alıyor, çok daha özel bir çalışma yapılması gerekirdi diye düşünüyorum.İnsanları eleştirmekten hİç hoşlanmıyorum ama üzüldüm kıyafeti görünce. Çok daha hoş gidebilirdi çünkü. Sonuçta orada Türkiye'yi temsil edecek. Hem kendine daha uygun, hem de Türkiye'yi daha iyi temsil edebilecek bir kıyafet olabilirdi. Kıyafeti görünce hem onun için hem de Türkiye'nin adına üzüldüm. İnşallah bu yorumlarımız başarısını etkilemez.Milliyet yazarı Melis Alphan da yazısında (13/05/2009) Hadise'nin kostümünü şu şekilde eleştirdi:Ortaya çıkan kıyafetin başarısızlığı Hadise’nin değil, tasarımcının kusuru. Kişiye özel dikim kıyafet önce o kişinin kusurlarını kapatmalıBundan çok değil, bir buçuk ay önce Hadise’nin menajerini arayıp Eurovision kıyafetini kimin biçip diktiğini, nasıl bir şey olacağını sorduğumda “Hiç belli değil” yanıtını almıştım. Kesinlikle inanmamıştım tabii ama belki de doğruydu, hakikaten belli değildi. Ortaya çıkan kıyafetin başarısızlığını anlayabiliriz o zaman.İki hafta önce falan tasarımcı bulundu herhalde, fazla üzerinde çalışılamadı. Aklın yolu bir tabii. Forumlarda yazanlar, Türk tasarımcılar, herkes ama herkes bu kostümün hayal kırıklığı yarattığını ifade etmiş. Hepsi kostümü dansöz kıyafetine benzetmiş. Çok haklılar.Şu klişelerden kurtulduğumuz an millet olarak önümüz açılacak, bizi tutamayacaklar ama olmuyor işte. Bir türlü klişe-free olamıyoruz. Türksen ve milleti temsilen sahneye çıkacaksan dansöz kıyafetinden iyisi mi var? Tamam, neyse ki stilize, otellerde çıkan dansözlerin kıyafetlerinden biraz daha modern. Ama yeter... Biraz da özgün bir şeyler, fikirler, tasarımlar bekliyoruz. Hatırlarsanız, Hadise’nin yılbaşı akşamı giydiği jean ve tişört ne kadar beğenilmişti. Çünkü doğaldı. Çünkü Hadise’ye yakışmıştı. Çünkü dinamikti ve tuhaf bir şekilde şarkıyla uyum sağlamıştı.Bu kıyafet ise üstten iyi başlıyor, göz aşağıya kaydıkça bakan yüzlerde önce bir şaşkınlık ifadesi beliriyor, çok geçmeden suratlar ekşiyor. Hepsinden kötüsü de özel dikim iş yapan bir tasarımcının birincil görevini yerine getirmediğini kanıtlıyor. Siz, birine özel bir kıyafet yapıyorsanız önce o kişinin kusurlarını kapatacaksınız. Tasarım tek başına değil, ona uygun vücutla birleştiğinde başarılı olur. Dünyanın en harika mini eteğini kısa ve tombul bacaklı bir kadına giydirin, dünyanın en kötü mini eteği olur.Hadise özel hayatında bacağını, göbeğini gözler önüne serecek şekilde giyinmeyi sevebilir. Ama siz onu özel bir gecede giydirecekseniz kusurlarını kapatacaksınız. Yaptığınız kıyafette belinin çevresindeki aşk simidi kat kat oluyor, bacakları lömbür lömbür duruyorsa bir yerde hata yaptınız demektir. Bu Hadise’nin değil, sizin kusurunuzdur. Bu kıyafet işte tam bunları yapıyor. Ayakkabılar ise olabilecek en kötü seçim herhalde. İyi bir Eurovision kostümü başka bahara kaldı...Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’yi finale taşıyan Hadise’nin performansını müzik otoriteleri değerlendirdiBu yıl Moskova’da düzenlenen 54. Eurovision Şarkı Yarışması’nda önceki gün 17 ülke şarkıcısıyla yarı finalde yarışan Hadise, Türkiye’yi finale taşımayı başardı ama performansıyla da tartışma yarattı.Yaşadığı stresten dolayı bağışıklık sistemi zayıflayan Hadise’nin şarkısını seslendirirken sık sık detone olması dikkat çekti. Hadise’nin menajeri Sühely Atay, rejiyle ilgili sıkıntı yaşadıklarını belirtti ve “Diğer ülkeler de rejiyle sıkıntı yaşıyor” dedi. Yarı finalde 9. sırada, 16 Mayıs’ta düzenlenecek final gecesinde ise 18. sırada yarışacak olan Hadise’nin performansına müzik otoritelerinin yorumları:Hadise’ye fazla yüklendiler, üzerinde çok ciddi bir sorumluluk var. Yarı finalde çok detoneydi ama bu da normaldir. Yarışma öncesi otobüsle konser konser dolaştırılmamalıydı. Bedenen ve ruhen çok yoruldu. Hadise iyi bir şarkıcı, bugüne kadar yaptıklarıyla bunu gösterdi. Elbisesi, saçı, başı eleştiriliyor ama bence moral vermek lazım.”Kızcağızı izlediğimde 3 haftada 30 yaş yaşlandığını gördüm. Çevresi para kazanmak uğruna Hadise’yi yormuş, yanlış yönlendirmiş, stres altına sokmuş ve tüketmiş. Hiçbir Eurovision yarışmacısı finalden önce ülke ülke, şehir şehir dolaştırılıp şarkı söylemez. Prova yapar, dinlenir ve rahatlatılır. Hadise’nin ekibi farkında değil ama ellerindeki altın tavuk Hadise’yi kesiyorlar. Bu gidişle şarkı yarışmasından sonra Hadise tıpkı popstar finalistleri gibi kayıplar listesine girecek.Daha önce Eurovision tecrübesi olan bir olarak ilk eleme için güzel bir sunum yaptı. Üzerinde büyük bir sorumlulukla gitti Moskova’ya. Bir takım sorunlar oldu elbette. Ama burada Türkiye’nin başarısı söz konusu. Her şey güzel olacak.Semiha Yankı: Genel anlamda beğendim. Zaman zaman detone oldu ama bunlar çok normal... Eurovision’a katılıp da detone olmayan bir tek Sertab Erener, belki bir de Kenan Doğulu vardı. Uluslararası bir yarışmada şarkı söylemek öyle kolay değil. Kıyafeti de eleştirildi ama ben çok beğendim.Hadise’yi çok beğendim. Ama göbek dansı ile şarkı olmuyor. TRT’nin kanununda böyle bir şey yok. Ne zamandan beri Türkiye’nin kültüründe göbek atmak var. Hadise’nin kıyafetini beğenmiyorum. Bunlar yanlış şeyler. Ama müziğini beğeniyorum.Hadise’nin dans ederek şarkı söylemesi çok zordu ama bunu kolaylıkla başardı. Hem dans edip şarkı söylemek zordur. Canlı yarışmalarla, stüdyo arasında fark vardır. Sesini vokalistlerinin bastırdığı söyleniyor ama ben öyle bir durum fark etmedim. Orada bir teknik arıza yaşanmış olabilir. Kıyafeti de gözüme batmadı.: Hadise’ye başarılar diliyorum. Güzel bir performans sergiledi. Sanırım hastaymış. Önemli olan Türkiye’nin başarısı.Hasta olduğunu duymuştum. Üzüldüm, içim titreyerek izledim. Hastalık böyle büyük organizasyonlarda performansı etkiliyor. Hadise’yi beğendim ama koreografiyi beğenmedim.Hollanda adına Eurovision’a katılacak olan “De Toppers” grubu, cumartesi günkü final öncesi eşcinsellerin Moskova’da yapmak istediği yürüyüşe izin verilmezse yarışmadan çekileceklerini açıkladı. De Toppers grubunun solisti ve söz yazarı Gordon, “Benim gibi insanlara bu şekilde ayrımcılık yapılan bir yerde bulunamam” dedi.Hadise, Sivas’ın Yavu beldesinde yaşayan akraba ve hemşerilerini ekrana kilitledi. Akrabaları Hadise’nin giydiği kıyafetin tartışılacak kadar kötü olmadığını ve yakıştığını söyledi. Yavu Beldesi Belediye Başkanı Kenan Batur da, Hadise’nin elbisesi konusunda, “İlk çıktığı zaman da üzerindeki yırtık kot pantolon tartışılmıştı. Onu da bunu da beğendim. Hadise rahibe değil. Kızımız ne giyerse giysin yakışıyor” diye konuştu.