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Hadise'nin dövmesinde ne yazıyor

Atatürk Havalimanı girişindeki yol inşaatı nedeniyle uçağına son dakikada yetişen Hadise’nin ensesine dövme yaptırdığı görüldü.

30 Ağustos 2009 03:00

Atatürk Havalimanı girişindeki yol inşaatı nedeniyle uçağına son dakikada yetişen Hadise’nin ensesine dövme yaptırdığı görüldü.

THY uçağı ile önce Brüksel’e giden Hadise orada da açık havada bir konser vereceğini belirterek, "Bavullarımı toplayıp hazırlığımı yapacağım.Biraz da japonca çalışacağım. Konserlerim sırasında Japon halkına kendi dillerinde güzel şeyler söylemek istiyorum" dedi.

Hadise’nin de Tarkan gibi ensesine dövme yaptırdığı dikkatleri çekti. Hadise'nin ensesinde Latince yazan "Alis volat propris" dövmesi "Kendi kanatlarıyla uçan kız" anlamına geliyor.

Ünlü sanatçı 1-7 Eylül tarihleri arasında Japonya’da bir çok etkinlik ve konser gerçekleştireceğini ayrıca Japon Televizyon kanalı Fuji TV ’de şov programlarına katılacağını söyledi. Aşk hayatının kendi özeli olduğunu söyleyen Hadise bu konuda konuşmayacağını söyledi.

 

 

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