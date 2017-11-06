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Hadise'den 'Yıldız Tilbe' açıklaması

"Yıldız kendisini tam ifade edemedi"

06 Kasım 2017 16:02

Hadise, O Ses Türkiye yarışmasından jüri arkadaşı Yıldız Tilbe ile ilgili çıkan kavga haberlerine yönelik olarak, "Biz kavga etsek zaten anlarsınız, oyuncu da değiliz ki gizleyelim" yorumunda bulundu.

Konun yanlış anlaşıldığını belirten Hadise "Yıldız kendisini tam ifade edemedi, sonra hepimiz yorumlar yapmaya başladık elektirikler gitti. Jenaratör de bozukmuş, biz de gidip elektiriklerin gelmesini beklerken bazı yorumlar yapmışlar" dedi.

Hadise'nin açıklamaları şöyle:
 

"Biz kavga etsek zaten anlarsınız, oyuncu da değiliz ki gizleyelim. Bahsi geçen olay sırasında elektiriklerin gittiğini jenaratöründe uzun süre devreye girmemesi sebebiyle izleyicilerin yorumlarının bu dedikodulara yol açtığını söyleyen Hadise, ‘Herkesin kendi karakteri var, mesela Gökhan çok alıngandır, Yıldız aklına geleni söyler ama düşünürsek söyler, çıkan haberler çok yanlıştı.

Yıldız kendisini tam ifade edemedi, sonra hepimiz yorumlar yapmaya başladık elektirikler gitti. Jenaratör de bozukmuş, biz de gidip elektiriklerin gelmesini beklerken bazı yorumlar yapmışlar, 'Ne oldu bunlar gelmiyorlar mı şeklinde... Biz deli gibi kavga etsek yansır zaten, oyuncu olmadığımız hissedersiniz zaten"

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