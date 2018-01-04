Hadise'den RTÜK'e 'erotik' cevabı: Ahlaksızlık sizin kafanızda

‘Sıfır tolerans’ şarkısına çektiği kliple ilgili olarak ‘erotik filmin bir tık’ altı nitelendirmelerinde bulunan RTÜK’e tepki gösteren şarkıcı Hadise, kadın ve erkek sanatçılara uygulanan ayrımcılığa tepki gösterdi. Bir kadın olarak erkek sanatçıların dahil edilmediği ‘erotik kategorisi’ sınırlandırmalarına boyun eğmek zorunda olmadığını kaydeden Hadise, Türkiye’de kadın-erkek eşitsizliğinin hâlâ yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Ahlaksızlık sizin kafanızda” dedi.

RTÜK’ün ‘Sıfır tolerans’ klibini yayınlayan müzik kanallarına ceza kesmesinin ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Hadise, "Ben klibime verilen “erotik” damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince “erotik” oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç “erotik” kategorisine girmiyor” ifadelerini kullandı.

"Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı hala 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var"

Bir kadın olarak buna boyun eğmek zorunda olmadığını kaydeden Hadise, şöyle devam etti:

"Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorundamıyım? HAYIR. "Erkektir yapar, kadındır susar" zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum! Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı hala 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise, işimiz zor. Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim. #AhlaksızlıkSizinKafanızda”

RTÜK ne demişti?

Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2’si kadar para cezası veren RTÜK, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesinin ihlal edildiğine karar vermişti. Kliple ilgili hazırlanan uzman raporunda şu ayrıntılar yer almıştı:

“Söz konusu video klipte yer alan birtakım görüntülerin video klibin yayınlandığı saat dilimi göz önüne alındığında çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek türde bir içerik ihtiva edebileceği düşünüldüğünden rapor hazırlanmıştır.

"Üstü çıplak vaziyetteki erkek oyuncunun Hadise’ye dokunuşları ekrana gelmektedir"

Klipte şarkıcı Hadise’ye ve Hadise’nin rol arkadaşı olan bir erkek oyuncuya yer verilmektedir. Söz konusu klip erkek oyuncunun üst tarafı çıplak bir şekilde. Hadise’nin ise üstünde beyaz bir gömlek ve alt tarafının da sadece gömlekle kısmen kapatılarak yer aldığı ve ikilinin son derece samimi bir vaziyette bilindiği sahne ile başlamaktadır. Klibin yayın saati olarak 11:0’de başlayan ve mevzuatımız açısından problemli olduğu düşünülen görüntülerde şarkıcı Hadise daha sonra üstünde sütyen bikini görünümündeki bir kıyafetle jakuziye girmekte, üstü çıplak vaziyetteki erkek oyuncunun Hadise’ye ve Hadise’nin rol arkadaşına olan dokunuşları ekrana gelmektedir. Erkek oyuncu Hadise’nin bacaklarına dokunurken, Hadise de erkek oyuncunun kimi yerlerini öpüp kokluyor. İkilinin aynı yatakta yer aldığı samimi görüntülere de yer veriliyor.

Söz konusu video ile ilgili vatandaşlardan da çok sayıda şikayet geldi. Bu şikayetler de klibin erotik filmin bir tık altında olduğu, kaldırılması ya da gece yarısı gösterilmesi talebi yer aldı. Yayın saatinin çocukların ikran başında oldukları bir saat olması bu itirazları güçlendirmekte olup, çocukların yayınlardan olumsuz etkilendikleri somut bir şekilde dile getirilmiştir.

Müzik kliplerinin oluşum aşamasında toplumların değer yargılarının yanı sıra evrensel olarak korunan çocukların bu yayınlardan nasıl etkileneceği mutlaka hesap edilmelidir. Son zamanlarda gerek yerli gerekse yabancı yapımlarda, video kliplerin zaman zaman müzik parçasını gölgede bırakır şekilde ve müzik parçası ile hiçbir bağlantı kurulamayacak kullanımlarla cinsellik ve erotik görüntülere yer verildiği de görülmektedir.”