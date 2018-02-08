Hadise'den internet düzenlemesine tepki

Hadise, sosyal medya adresi Twitter'dan internette düzenli olarak yapılan her tür ses ve görüntü yayını için lisans almayı gerekli kılarak RTÜK denetimine tabii tutan torba yasa tasarısına, "Yasaklar, sansürler ve engeller" diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre hükümet, 2019 seçimlerine giderken internet üzerinden yapılan televizyon ve radyo yayınları için geniş bir sansür uygulamasına hazırlanıyor. Konuyla ilgili Meclis’e sunulan 2 Şubat tarihli torba yasa tasarısında, internet yayınları için önce yayın lisansı alınacak. Lisans almak için yüklü miktarda ücretin yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet’in güvenlik soruşturmasından geçmek gerekecek. Lisans ile izin verilmiş internet yayınları, RTÜK tarafından içerik denetimine tabi tutulacak. Denetimden geçemeyen yayının lisansı iptal edilebilecek, içeriklerin ayıklanması veya erişim engelleme kararı alınabilecek, alınan kararlar sulh ceza hakimlikleri kararıyla uygulanacak.

Şarkıcı Hadise de internetten yayımlanan içeriklere gelecek denetime sosyal medyada tepki gösterdi. Hadise, kamuoyunda tartışma yaratan tasarıyı yasak ve sansür olarak değerlendirerek şu ifadeyi kullandı:

“Artık Youtube ve benzeri sitelerdeki içerikleri de Rtük inceleyecekmiş! Gerçekten söyleyecek birşey bulamıyorum. Yasaklar, sansürler ve engeller!”

Şarkıcının tweet’i 10 bin beğeni aldı.