Hadise, yürüyen sarayla Balkan turuna çıktı

Bu yıl “Düm Tek Tek” şarkısıyla ülkemizi Eurovision’da temsil edecek olan Hadise, yarışma öncesi 6 ülkeyi kapsayan bir Balkan turnesine çıktı. Genç şarkıcı, Avrupa’yı özel dizayn edilmiş çift katlı otobüsüyle dolaşacak.

14 yatak kapasiteli

Hadise, Balkan turnesinin startını önceki gün verdi ve süper lüks turne otobüsüyle yola koyuldu. ıçinde mutfağı ve oturma odası olan, 14 kişi yatak kapasitesine ve tüm teknolojik donanımlara sahip son derece konforlu bir otobüsle seyahat eden şarkıcı, yolculuğu boyunca 3 bin 200 kilometre yol yapacak. Turne için 10 ayrı kostüm ve 5 valiz hazırlatan Hadise, sırasıyla Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Bulgaristan, Romanya ve Moldovya’da konser verecek. Ayrıca televizyon programlarına katılacak.

Sezen Aksu’nun da tercihi

Tarkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Mustafa Sandal gibi ünlü isimlerin de turneleri için kiraladıkları bu süper lüks otobüste 6 gün geçirecek olan Hadise, turne öncesi TRT binası önünde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Balkan turu başlıyor. ılk defa böyle bir otobüsle Eurovision temsilcisi yola çıkıyor. Bunu ilk olarak ben yaşıyorum, o yüzden çok heyecanlıyım. Nerelerden az oy geldiyse oraları ziyaret etmek istiyoruz ki daha da yüksek oy alalım.”

Klip meselesi

Hadise, Metin Arolat’ın çektiği klibin TRT tarafından erotik bulunduğu ve bu nedenle veto yediği iddialarına yanıt verdi: “Böyle şeyler yok. Ben bir klipte şort giymişim, bunun nesi erotik? TRT beni ilk günden beri destekledi, halen destekliyor. Biz bir aileyiz. Her ailede olduğu gibi bazı konularda farklı düşüncelerimiz oluyor. Bunları çözmeye çalışıyoruz.”