Hadise, YouTube trend videoların 1 numarası oldu

Hadise, 3 Eylül Perşembe yayımlanan yepyeni şarkısı 'Küçük Bir Yol' ile YouTube trend videolar listesinde 1 numaraya yerleşti.

Popçu Hadise, uzun süredir üzerinde çalıştığı, üç şarkıdan oluşan EP'sinin ilk teklisi 'Küçük Bir Yol'u 3 Eylül Perşembe tüm dijital platformlarda yayımladı.

Kayıtları Los Angeles'ta yapılan şarkının müzik ve düzenlemesi Devrim Karaoğlu'na, sözleri Mete Özgencil ve Devrim Karaoğlu'na ait. Şarkının mix'ini Will Brierre, mastering'i Howie Weinberg ve Will Borza tarafından yapıldı.

3 Eylül Perşembe video klibi de yayımlanan şarkının yönetmen koltuğuna Hadise ile 2006 yılından beri beraber çalışan Şenol Korkmaz oturdu. Klibin görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu üstlendi. Hadise'nin fotoğrafları Emre Ünal tarafından çekildi.