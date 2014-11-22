Hadise yeni sevgilisi ile ilk kez yan yana

Şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Hakan Baş’la ilk kez önceki gece Emirgan’da görüntülendi.

Özge Ulusoy’la yaşadığı aşkla adını duyuran Hakan Baş ile Hadise, geçen cumartesi akşamı Emirgan’daki “Gizli Kalsın” adlı mekanda görülmüştü.

Behlül Aydın’ın Hürriyet’teki haberine göre, yeni bir aşka yelken açan ikilinin ilk fotoğrafı da yine aynı adreste çekildi. İstanbul FM Altın Ödülleri’nde ‘en iyi kadın popçu’ ödülünü alan Hadise, törenin ardından Emirgan’daki La Boom’da Hakan Baş’la buluştu.

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken sevgililer, görüntülendiklerini anlayınca yan taraftaki Gizli Kalsın’a geçti.

Hadise ile Hakan Baş, fotoğraflarının çekildiğini fark edince güvenlik görevlileri, gazetecileri engellemeye çalıştı.