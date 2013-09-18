Hadise: Yalnızım, yanıyorum

Hadise'nin "O Ses Türkiye" yarışmasındaki "Yanıyorum" sözleri damga vurdu.

Hadise, performansını sergileyen yarışmacı Göktuğ'a "Sevgilin var mı?" sorusunu yöneltti ve aldığı 'yok' cevabına herkesi şaşırtan bir tepki verdi; 'Çok güzel, çünkü bende yanlızım ne zamandır. İçimdeki sıcaklığı hissetsen... Yanıyorum yani.'

Hadise'nin bu sözleri herkesi şok ederken juride bulunan arkadaşları tepkisiz kalmadı. Murat Boz, Hadise'nin 'Yanıyorum' sözlerine 'Hadisey'le aştık. Ohoo, bu aşmış' diyerek tepki verirken, Ebru Gündeş ise yaşananlar karşısında adeta şoke oldu.

Acun Ilıcalı ise bu yaşananları "Hadise bu sene birinci olmayı kafaya koymuş, baksanıza" diyerek karşıladı.