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Hadise Viyana'yı coşturdu

Türkiye'yi 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmeye hazırlanan Hadise, Avusturya'nın başkenti Viyana'da hayranlarıyla buluştu.

22 Mart 2009 02:00

Türkiye'yi Moskova'da yapılacak 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmeye hazırlanan Hadise, Avusturya'nın başkenti Viyana'da hayranlarıyla buluştu.

Kentin 23. bölgesindeki Nachtwork adlı diskotekte sahneye çıkan ve kendi bestesi olan dört eseri seslendiren Hadise, Eurovision şarkısı "Düm Tek Tek"i coşkulu alkışlar ve istek üzerine iki kez söyledi.

Avusturya'nın bu yıl yarışmaya katılmadığını ve ülkedeki Türklerin oy kullanamayacağını anımsatan Hadise, "O zaman, yüreğinizi elinize alıp bana dua etmenizi bekliyorum. O gece sizin dualarınızı hissetmek istiyorum" dedi.

Diskoteği tıklım tıklım dolduran hayranlarına seslenen Hadise, "Viyana'ya ilk kez geliyorum. Eurovision turu çerçevesinde bu, Avrupa'daki son konserim. Kıyafetimle ilgili çıkan haberlere inanmayın. Kıyafetim hazır ve yarışmadan birkaç gün önce açıklayacağım" diye konuştu.

Hadise, "Yarışma gecesi kot pantolon giymeyeceğini" söyledi. Viyana'daki konserine, siyah ceket ve aynı renkte bir şortla çıkan Hadise, söylediği hareketli parçalar ve dansçılarının akrobatik hareketleriyle büyük ilgi çekti.

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