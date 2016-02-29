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Hadise sevgilisiyle yollarını ayırdı

Hadise'nin sevgilisi Uğur Güven'in yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi

29 Şubat 2016 10:42

Hadise'nin uzun süredir birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Uğur Güven ile ilişkisini bitirdi. Güven, geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişkiye başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, daha önce işadamı Hakan Karabiber ile evli olan Seçil Sırmacı'yla birlikte olmaya başlayan Uğur Güven, bu ilişkisini, Sırmacı'yla el ele verdiği pozla ilan etti.

 

İşletmeci sevgili istemedi ama kendisi işletmeci oldu

 

Hadise, birlikte oldukları dönemde, sevgilisi Uğur Güven'den Karaköy'de mekân açtığı için ayrılmak istemişti. Ünlü şarkıcı, "İşletmeci sevgili istemem" demişti. Ancak Hadise'nin şu sıralar Bodrum'da bir beach açarak işletmeciliği yapmak istediği öğrenildi.

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