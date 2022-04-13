Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler imam nikahı kıydı

Şarkıcı Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba’nın düğününden kısa bir süre önce sevgilisi ile imam nikahı kıydı.

TV100'den Pınar Efe'nin haberine göre; Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler, şu sıralar düğün mekanı arayışında.

İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, parmağındaki 3 milyon 133 bin 280 TL’lik yüzükle, sosyal medyada gündem olmuştu.

Mutlu birliktelikleri ile gündemden düşmeyen Dinçerler ile güzel popçu Hadise, nihayet evliliğe ilk adım attı. Mehmet Dinçerler, ailesini de alıp şarkıcıyı istemeye gitti. Ünlü çift 15 Mart'ta aile arasında nişanlandı.

Hadise, sevgilisinin kardeşi Tuğba'nın düğününden kısa bir süre önce Dinçerler ile imam nikahı kıydı.

Evlenmek için çok beklemek istemeyen aşıklar, harekete geçti. Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler, şu sıralar düğün mekanı arayışında.