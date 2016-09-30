Hadise ve Murat Boz MEB’in ders kitaplarına girdi!

Hadise ve Murat Boz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 7. sınıf öğrencilerine dağıtılan İngilizce ders kitabında yer aldı.

İngilizce ders kitabında, şarkıcı Hadise'nin hayatı ve fotoğrafları yer aldı. Konuşma ve okuma pratiklerine ilişkin bölümünde, Hadise'nin konserlerinde çekilmiş görüntüler de bulunuyor. Kitapta sanatçı Hadise'ye ilişkin bilgiler, İngilizce diyalog kurgularıyla birlikte verildi.

Kitabın Hadise ile ilgili bölümde şarkıcının hayatı, bir gününü nasıl geçirdiği ve insanların neden ona hayran olduğuna ilişkin bilgilere yer verildi.

Hadise'nin soyadının "Açıkgöz" olduğu, Belçika'da doğduğu ve doğum tarihine ilişkin bilgilerin yanı sıra aldığı ödüller de, İngilizce ders kitabında yer aldı.

Murat Boz da kitabın 'sevdiğiniz bir ünlü hakkında poster hazırlayın' bölümünde verilmiş ve Boz'un fiziksel özellikleri hakkında bilgiler de mevcut.

Kitabın dış görünüş ve kişilik bölümünde, öğrencilere 'sevdiğiniz bir ünlü hakkında poster hazırlayın' denirken, örnek olarak Boz verilmiş.

Hadise daha önce bir şarkısında LGBTİ sloganını kullanmıştı: