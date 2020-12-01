Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı

Koronavirüs'e yakalandıktan sonra kendini izole etmek için evine dönen Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın arası açıldı. Ayrı kalan çift, ilişkilerini bitirme kararı aldı.



Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Hadise, sevgilisine bulaştırmamak için kendi evine geçti. Sağlık durumu iyi olan Hadise, karantinadayken ilişkisi hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği ileri sürüldü. Hadise Instagram hesabından kimseyi takip etmezken Kaan Yıldırım da sevgilisini takipten çıkardı.



Öte yandan çift, geçtiğimiz günlerde köpekleri için açtıkları Instagram hesabını da ani bir kararla kapatmıştı.