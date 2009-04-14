Hadise Türkiye'ye döndü

Özel dizayn edilmiş çift katlı otobüsüyle Balkan turuna çıkan Eurovision temsilcimiz Hadise, Moldova'nın başkenti Kişinev'den İstanbul'a uçakla döndü.



Eurovision'da ülkemizi "Düm Tek Tek" adlı parçayla temsil edecek olan Hadise, altı Balkan ülkesini kapsayan turnesini tamamlayıp yurda döndü. Altı ülkeyi otobüsle dolaşarak şarkısını tanıtan ve oy isteyen şarkıcı, son durağı Moldova'nın başkenti Kişinev'den İstanbul'a dün saat 13.00'te uçakla döndü. Atatürk Havalimanı'nda "Sen bizim gururumuzsun" tezahüratıyla karşılanan Hadise, "Balkan turu çok yorucu geçti. Her gün 16-17 saat otobüsle yolculuk yaptık. Ama çok eğlenceliydi. Bu yüzden çok mutluyum. Balkan ülkelerini fethettik" diye konuştu. Ünlü şarkıcı, Metin Arolat yönetmenliğinde çekilen ancak TRT tarafından erotik bulunduğu için sansüre uğradığı öne sürülen "Düm Tek Tek" klibi için de "Klip konusunda hâlâ sorunlar var, onları aşmaya çalışıyoruz" dedi.



Azerbaycan'dan 12 tam puan bekliyorum



Hadise, Türk-Ermeni sınırının açılacağına ilişkin spekülasyonlardan rahatsız olan Azerbaycan'ın Eurovision'da ülkemizi desteklemeyeceği iddiaları hakkında da şöyle konuştu: "Azerbeycan'dan 12 tam puan bekliyorum. Biliyorum ki, şarkımızı çok beğeniyorlar, beni de sanatçı olarak çok seviyorlar. Siyaset konusu onları bu kadar etkiliyorsa, bir şey diyemem. Televizyondan politikayı artık çıkarmak lazım. Herkes en iyi şarkıya, en iyi performansa oy versin. Bu sene de Eurovision'a siyaset karışırsa insanlar bu yarışmadan soğur. Oylama sistemi de bu yüzden değişti. Eurovision, Avrupa için çok önemli bir yarışma. Milyonlarca insan o gece aynı ekrana bakıyor. Amerika'da Grammy ödülü varsa, Avrupa'da da Eurovision var."

