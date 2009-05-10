Hadise stresi kaldıramadı

54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Hadise'nin, çok yoğun baskı altında olmasından dolayı bağışıklık sisteminde bir sorun yaşadığı bildirildi.



Hadise'nin menajeri Süheyl Atay, herşeyin kontrol altında olduğunu ve doktorların her tür yardımda bulunduklarını söyledi. Atay, konuyla ilgili özel önlem alındığını, Hadise'nin yarı final öncesi kostümlü provaya dek Moskova'da planlanan başka hiçbir provaya götürülmeyeceğini, başka promosyon çalışmaları da yapılmayacağını kaydetti.



Hadise'nin, diğer ülkelerin düzenlediği organizasyonlara da katılmayacağını belirten Atay, bir çözüm bulacaklarını da umut ettiğini dile getirdi.



Atay, “Eurovision'da birincilik beklentisini yaratan tüm insanlardan, 23 yaşında olan genç sanatçımız için gerçekten iyi dileklerini, duygularını ve dualarını eksik etmemesini rica ediyoruz. Hadise'nin bu günlerde, 'senden birincilik bekliyoruz' söylemlerinden daha çok iyi dilek, duygu ve dualara ihtiyacı var” dedi.



Atay, bu açıklamayla insanları üzmek istemediğini, ama Hadise'nin ciddi bir kontrol altında olması gerektiğini ifade ederken, Hadise'nin, dinlendikten ve tedavi gördükten sonra yarı finale hazır olacağını, çok büyük sorun olmayacağına inandığını, bu sorunun çözüldükten sonra başarıyı bekleyeceklerini söyledi.



Hadise'nin bu duruma düşmesine, Moskova öncesi çok yoğun promosyon turu, diğer sanatçılardan daha fazla yarışma hazırlığı ve Moskova'ya geldikten sonra ve öncesinde daha yüksek bir tempoda çalışmasının neden olduğunu belirten Atay, genç sanatçının bünyesinin bu nedenlerle ciddi bir biçimde sarsıldığını da ifade ederek, “Herşey kontrol altında” diye konuştu.

