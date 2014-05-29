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Hadise: Sevgilimin benim paramla yaşamasını istemem

28 yaşındaki Hadise, 'Eğer istersem Çocuğu 45 yaşında da yaparım' dedi

29 Mayıs 2014 10:08

Ünlü şarkıcı Hadise, bir erkekte aradığı özellikleri “Benim paramla yaşasın istemem. Böyle bir durumda kapıyı gösteririm. Mini giyemezsin, dans edemezsin diyemez. Deliririm” sözleri ile sıraladı.

Hadise, Elele Dergisi’ne konuştu. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Hadise, bir erkekten beklentilerini şöyle sıraladı:

- Beklentilerim büyük, şimdiden söyleyeyim! Maddi değil bunların hiçbiri. Annem her zaman “Kendi ayakların üzerinde dur, sevdiğin kişiyle evlen” dedi bana. Zaten çok şükür kendi param kazanıyorum ve hiçbir erkeğe o gözle bakamam. Yanımda duracak erkeğin de çok çalışması lazım. Yani gelip benim paramla yaşasın istemem. Büyük konuşmayayım diyorum ama sanırım böyle bir durum yaşarsam kapıyı gösteririm.

- Ayrıca egosuz, komplekssiz, rahat biri olmalı. Biraz kıskanç olabilir ama sahnede bana asla karışamaz. Bu konuda da büyük konuşuyorum, çünkü izin vermem. Sahne benim hayatım. Şimdi birden hayatıma biri girecek ve bana sahnede mini giyemezsin, öyle dans edemezsin diyecek... Deliririm!

- Bu bir şov, bu bir sanat. Şimdi düşündükçe soğuyorum aşktan. Beni rahatsız edecek bir tip olacağına, hiç olmasın.

28 yaşındaki Hadise, ’Çocuğu 45 yaşında da yaparım eğer istersem, Allah izin verirse tabii. Aile kurmak şu anda bana çok uzak geliyor. Hayatımda kimse yok. Olsun isterim” diye konuştu.

 

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