Hadise: Sayemde kimsenin ünlenip prim yapmasını istemiyorum

Şarkıcı Hadise, jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye yarışmasındaki Beyazıt Öztürk ile hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı. Hadise, yanında kimseyi göremediğini söyleyen gazetecilere, "Çünkü herkes hemen manşete çıkıyor. Sayemde kimsenin ünlenip prim yapmasını istemiyorum" diye yanıt verdi.

Posta'dan Hakan Kıraraslan'ın haberine göre Hadise, "Beyaz ideal bir eş adayı mıdır?” sorusunu, “Anlayabilmem için onunla sevgili olmam lazım. Ama değiliz. Daha önce de Murat Boz ile adım anıldı. Şimdi kenara atıldı! Beyaz’a saygım sonsuz, çok seviyorum. Ancak dediğim gibi aramızda hiçbir şey yok” şeklinde cevapladı.

Hadise “Yanınızda niye kimseyi göremiyoruz?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Çünkü herkes hemen manşete çıkıyor. Sayemde kimsenin ünlenip prim yapmasını istemiyorum. Beni ve manşetleri hak eden bir erkek olmalı. Ne istediğimi bilen bir kadınım. Bu işler öyle kolay değil.”