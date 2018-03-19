Hadise: RTÜK ceza verecekse verir; beni kimse korkutamaz, susmayacağım!

Fransız model Aurelien Muller'in rol aldığı Sıfır Tolerans şarkısının klibi müstehcen bulunduğu gerekçesi RTÜK'ten ceza alan Hadise, "RTÜK ceza verecekse de verir. Kadınlar bu konuda eziliyor. Erkek sanatçıların öpüşmeli, sevişmeli sahneleri daha çok. Bu konuda hiç susmayacağım. Kadının sesiyim" dedi.

Posta'da yer alan habere göre Hadise, dün (18 Mart 2018) Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Sıfır Tolerans şarkısının klibi müstehcen bulunan Hadise geçen günlerde çıkardığı yeni klibinde montla kamera karşısına geçti.

Klibine RTÜK tarafından getirilen yasak hakkında konuşan Hadise şunları kaydetti:

“Beni kimse korkutamaz. İstediğimi yaparım, özgür bir sanatçıyım. RTÜK ceza verecekse de verir. Kadınlar bu konuda eziliyor. Erkek sanatçıların öpüşmeli, sevişmeli sahneleri daha çok. Bu konuda hiç susmayacağım. Kadının sesiyim.”



"Hayatımda kimse yok"

Hadise en son gittiği Paris tatilinde Hakan Sabancı’yla buluştuğu yönündeki iddia için de şöyle dedi:

“Ben kardeşlerimle tatildeydim. Tesedüf onu da gördük, hep birlikte eğlendik. Hadise’nin yanındaki erkek hemen haber oluyor. Hayatımda gerçekten bir adam olursa elini tutup karşınıza çıkarım. Utanmam, saklamam. Bu konuda dürüst bir kadınım.”



Sahnede cesur kıyafet

Hadise, dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserde sahneye oldukça dekolteli bir mayoyla çıktı. Hadise, seksi danslarını yapmayı da ihmal etmedi. Hadise'nin şovu büyük beğeni topladı.

Festival için servet harcadı

Hadise, 12-13 Nisan arasında Amerika California'da düzenlenecek Coachella Müzik Festivali'ni izleyecek. Bir hafta kalacağı Los Angeles'ta 17 bin liraya ev kiralayan Hadise stili için de kesenin ağzını açtı. 7 günlük kıyafet, aksesuar, ayakkabı masrafı 100 bin liraya çıktı.