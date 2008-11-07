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Hadise olay oldu

Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmesi için anlaşılan Hadise tartışmalara neden oldu.

07 Kasım 2008 02:00

“Eurovision'a gidecek başka kimse yok mu?" tartışmaları başlamışken TRT Genel Müdürü Şahin, dün Hadise ile el sıkıştı: "Performansı için seçtik; ne kıyafetine ne şarkısına karışırız..."..

Türkiye'yi 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek olan Hadise, dün TRT'yle sözleşme imzaladı. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, "İnternetti ankette Hadise birinciydi. Performansı sayesinde seçildi'' diye konuştu. Hadise'nin üç parça seçip TRT'ye teslim edeceğini anlatan Şahin, "Tercihim Türkçe ama İngilizce olmasında sakınca yok. Sanatçıya bıraktık. Türk enstrümanlarının kullanılmasını istiyoruz. Ama şarkısına, kıyafetine ve nasıl okuyacağına karışmayacağız" dedi.

'Başardı' demeyin

Şarkıcı Hadise de, "Birincilik kazanmak istemiyorum desem yalan olur. Ama olmazsa da olmaz. Umarım o zaman da 'Aman Hadise hiç başaramadı', 'Yok kıyafeti şöyleydi' yorumları gelmesin hiçbirinizden... Şarkıyı İngilizce ve Türkçe seslendirmeyi düşünüyorum ama Fransızca ve İngilizce konuşmayı sevdiğim için sürpriz yapabilirim" diye konuştu. Belçika'nın teklifini reddeden şarkıcı, "Belçika basını 'Niye Türkiye?' diye soruyor, 'Maalesef seni kaçırdık' diyorlar. Ama ben Türkiye adına yarışmak istiyorum" dedi.

Hep aynı hikaye

Öte yandan Hadise'nin Eurovision'a gidecek olması bir tartışmanın başlamasına neden oldu: "Seçilen isim doğru mu?" Müzik dünyası yine ikiye bölündü. Kimi, Hadise'nin Belçika'da yaşamasının ve çok genç olmasının olumsuz etken olduğunu savundu, kimi Şebnem Ferah'ın daha başarılı olacağını söyledi. Şimdi sırada, ikinci tartışma var: "Şarkı İngilizce mi olsa daha iyi, yoksa Türkçe mi?"

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