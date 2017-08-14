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Hadise, O Ses Türkiye'nin jürisini açıkladı

"Geçen yıl da Sibel Can geldiğinde çok heyecanlanmıştık"

14 Ağustos 2017 20:35

Hadise önceki gün ablası Hülya Açıkgöz'ün sahibi olduğu Bodrum Yalıkavak Tilkicik Koyu’ndaki mekanda sahne aldı. Hadise 'O Ses Türkiye' jürisini açıkladı.

"Geçen yıl da Sibel Can geldiğinde çok heyecanlanmıştık. Şu an tabii ki bizi ne bekliyor bilmiyoruz çünkü daha önce hiç Yıldız Tilbe ile jüri koltuğunda oturmadım ama onu çok seviyorum ve onun ne kadar iyi kalpli bir insan olduğunu biliyorum." diyen Hadise "Bu da bana yeterli. En sevdiğim şarkısı ‘Delikanlım'ı inşallah birlikte bu sene 'O Ses Türkiye'de okuruz. Bu sene yine çok enteresan olacak. Yıldız deli, Gökhan deli, ben deli, Murat deli" ifadesini kullandı

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