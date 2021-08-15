Hadise, O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda olmayacak

TV8 'de yayınlanan O Ses Türkiye'de uzun yıllar jürilik yapan Hadise, bu sezon programda yer almayacak.

Yıllardır “O Ses Türkiye” programının jüri koltuğunda oturan Hadise, yeni sezonda olmayacak. Hürriyet gazetesinde yer alan bilgiye göre şarkıcının, Ebru Gündeş’le yaşadığı polemik sonrası yapım şirketinin böyle bir karar aldığı konuşuluyor.

Ne olmuştu?

Reza Zarrab’a boşanma davası açan Ebru Gündeş, dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Bir gazetenin, Gündeş’in bahsettiği kadınlardan birinin yakın arkadaşı Hadise olduğu ve ikilinin birkaç kez Amerika’da buluştuğu iddiası magazin gündemini meşgul etmişti.

Gizli aşk iddiasında adı geçen Hadise ise Instagram hesabından açıklama yapmış ve “Bugüne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım” ifadelerini kullanmıştı.

Hadise’yi sosyal medyadan takipten çıkan Ebru Gündeş ise sessizliğini hâlâ koruyor.