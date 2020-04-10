Hadise'nin sapığı yeniden ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Hadise, daha önce kendisine cinsel içerikli elektronik postalar atan kişinin, tacizlerine devam ettiğini belirterek savcılığa başvurdu.

Hadise, geçtiğimiz aylarda kendisine taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık da, Ümit S.'nin ünlü şarkıcıya e-mail ve posta yoluyla tacizde bulunarak huzur ve sükûnunu bozduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Aşk mektupları gönderiyor

Günaydın'da yer alan habere göre; aynı hayranının kendisini taciz etmeye devam ettiğini ileri süren Hadise, yeniden savcılığa başvurdu.

Hadise, hayranının, oturduğu siteye girmeye çalıştığını, ikâmet ve iş yeri adreslerine kargo yoluyla aşk mektupları gönderdiğini belirtti. Savcılık tarafından yeniden soruşturma başlatıldı.

Ne olmuştu?

"Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiden şikâyetçi olmuştu. Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söylemişti.