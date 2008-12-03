'Hadise' müthiş bir seçim

Sertab Erener ve Demir Demirkan, Eurovision'da Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise'nin çok iyi bir seçim olduğunu söylediler. Demirkan, 'Müthiş' olarak nitelediği Hadise'nin çok iyi bir yorumcu olduğunu belirtti.



Şeffaf Oda programına Demir Demirkan ve Sertab Erener konuk oldular. Keyifli ve müzik dolu bir sohbetin arasında ünlü çift Bodrum'daki yaşamlarından çok mutlu olduklarını anlattılar.



Geniş bir arazideki küçük evlerinde doğayla ve hayvanlarla içiçe yaşamaktan büyük keyif aldıklarını belirten Erener ve Demirkan, evde bir stüdyo kurduklarını ve çalışmalarını da orada yürüttüklerini aktardılar.



Bu arada, Eurovision'da bu yıl Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise'nin de iyi bir besteyle çok başarılı olacağına inandığını söyleyen Demir Demirkan, "Bence Hadise müthiş. İyi besteyle Hadise'nin çok büyük şansı olur çünkü çok iyi bir yorumcu ve güncel bir yorumcu. Damarı da çok iyi biliyor. İyi besteyle bence başarılı olabilir" diye konuştu.



Sertab Erener ise "Sahne üzerinde çok güzel görünen, dans edebilen, iyi şarkı söyleyen bir şarkıcı. Bence doğru bir seçim" dedi.



Bu arada bestenin belli olup olmadığı konuşmaları sırasında Güneri Cıvaoğlu, "Sezen'den istemiş galiba" dedi. Sertab Erener de bu sözler üzerine "Bence çok enteresan olabilir o" yorumunu yaptı.



