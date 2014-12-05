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Hadise: Mendil satan çocukları görmekten nefret ederim

Şarkıcı Hadise, kadına şiddete ve çocuk istismarına adeta savaş açtı

05 Aralık 2014 12:10

Kadına şiddet hakkında açıklama yapan şarkıcı Hadise, ışıklarda mendil satan çocuk görmekten nefret ettiğini söyledi.

Show Haber'e konuşan Hadise, kadına şiddet konusunda açıklamalarda bulundu.

"Psikolojik şiddet gördüm" diyen Hadise, kadına şiddete ve çocuk istismarına adeta savaş açtı. Hadise kadına şiddet hakkında yaptığı açıklamalarında, şarkılarından örnek verirken, klibinde yer alan mendil satan çocuktan bahsetti.

"Ben aslında mendil satan çocuklar görmekten nefret ederim" diyen Hadise, açıklamalarına şöyle devam etti:

 

‘Kadın her zaman güçlü olmalıdır’

 

"Bir kadın çaresizse ve kendi ailesine dönüyorsa bu şey demektir yani ‘Beni kurtarın.’ Hani böyle bir evde kalıyorlar, sen okumayacaksın diyorlar. Nedense hep kız çocuğa böyle bir şey yapılıyor. Klibimde, ’Prensesler gibiydim ben baba evinde’ diyorum bu yüzden çocuklar olsun istedim. Kadınlar her zaman güçlü olmalı. ‘Biz burdayız’ diye bir şarkım vardı. Bir kadın var işte şiddet görmüş, elinde de ‘ben buradayım’ diye bir mendil var. Mendil satan çocuk var klipte. Benim en nefret ettiğim olay aslında ışıklarda mendil satan çocuk görmek."

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