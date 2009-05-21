Hadise menajeriyle yollarını ayırdı

Moskova’da düzenlenen 54. Eurovision Şarkı Yarışması’nda 4. olan Hadise, İstanbul’a döner dönmez üç yıldır birlikte çalıştığı menajeri Süheyl Atay ile yollarını ayırdı



Mlliyet'in haberine göre; menajeri Atay, özellikle son dönemde para kazanmak uğruna Hadise’yi konserden konsere dolaştırdığı, bu yüzden düşük performans göstermesine neden olduğu iddiasıyla eleştirilmişti.



TRT ile klip krizinden de sorumlu tutulan Atay ile Hadise, İstanbul dönüşünde yollarını ayırmaya karar verdi.



Atay yazılı açıklamada, “Üç yılı aşkın bir süredir büyük bir sevgi, emek ve özveri ile yanında olduğum sevgili Hadise’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum” dedi.



Kendisini eleştirilen bazı köşe yazarlarının taleplerini yerine getirmediği için Hadise’nin yönetim zaafiyetiyle ilgili köşelerinde yorum yaptıklarını da iddia eden Atay, “Başından beri büyük bir fedakârlıkla ülkesini temsile soyunan gencecik bir sanatçıyı ve ekibini temsilen bu çirkinliğe karşı durup sorumluluğu tamamen üzerime alarak çekiliyorum.



3 aylık promosyon sürecinde Almanya, Hollanda ve Belçika’da promosyona dönük konserler dışında hiçbir ücretli konser verilmedi. Ne yaptıysak cebimizden harcayarak yaptık. 120 tane konser önerisini geri çevirdik. Türkiye’de yapılan tek konser Ankara konseridir. O da TRT’nin yönetici ve çalışanlarının içinde olduğu bir ‘jest’ organizasyonudur” dedi.

