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Hadise Maltalıları oynattı

54. Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek Hadise, PBS televizyonunun davetlisi olarak bulunduğu Malta'da yaşayan Türklerle bir araya geldi.

08 Şubat 2009 02:00

54. Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek Hadise, PBS televizyonunun davetlisi olarak bulunduğu Malta'da yaşayan Türklerle bir araya geldi.

Hürriyet’in haberine göre, Malta'da bir Türk kebapçısını ziyaret eden Hadise, tavuklu, acılı dürüm sipariş etti. “Uzun süredir dürüm yememiştim” diyen ünlü şarkıcı, lokantada bulunan ve daha sonra gelen Türk vatandaşlarıyla tanıştı ve Eurovision'da Türkiye'yi desteklemeleri için ricada bulundu.

Şarkıcı, lokanta çıkışında Türklerle hatıra fotoğrafları çektirdi ve sokakta Eurovision şarkısı "Düm Tek Tek"i söyledi.

Bazı vatandaşların elinde, “Düm Tek Tek, Full destek, No Köstek” yazılı pankartlar dikkat çekti.

Malta'daki Türkler Hadise'yi şenlik havası içinde uğurladı, bazıları şarkıcıya Malta televizyonunun stüdyolarına kadar araçlarıyla korna çalarak eşlik etti.

Malta televizyonunun "Xarabank" adlı canlı programına katılan Hadise, yaklaşık 200 davetlinin önünde "Düm Tek Tek" parçasını söylerken, Maltalı finalist sanatçılar podyuma çıkarak Hadise ile göbek atmaya başladı. Stüdyoda bulunan seyirciler de ayağa kalkarak dans etti. Bu beklenmedik katılımlar karşısında önce şaşıran Hadise, sonra daha coşkulu bir şekilde parçasını söyledi.

Malta televizyonunun canlı yayınında ilk kez böyle bir olay yaşandığını anlatan yetkililer, Hadise'nin Malta'ya gelmesinin adaya renk kattığını söylerken, Malta'nın ünlü sanatçılarından Rosman Pace, bu şovdan sonra Eurovision'da Türkiye'ye Malta'dan kesin 12 puan gideceğini belirtti.

Hadise de, daha önce profesyonel yaşamında böyle güzel ve beklenmedik şekilde gelişen bir ortam görmediğini, Eurovision'un havasına girmeye şimdiden başladığını ve Malta'yı unutamayacağını söyledi.

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