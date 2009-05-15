Hadise kotla çıksaydı daha etkili olabilirdi

Hadise'nin yarı final performansı - VİDEO

Son finalistler belirlendi



TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi finale taşıyan Hadise’nin çok tartışılan kıyafetiyle ilgili olarak, “Kot pantolonla çıksaydı Rusya’da çok daha etki edebilirdi” dedi. Bazı sanatçıların “dansöz” giysisine benzeterek eleştirdiği kıyafeti Milliyet’e değerlendiren Şahin, şunları söyledi:“Kıyafeti öyle veya böyle eleştirilir; biz karışmayacağımızı baştan beri söylediğimiz için buna da karışmadık, karışmayacağız da. Belki kot pantolonla çıksaydı Rusya’da çok daha etki edebilirdi. Ruslar kot giysileri daha çok seviyor. Dolayısıyla belki daha popüler olabilirdi. Kişisel düşüncem bu. Tabii bir sürü eleştiri de oldu her kesimden. Demek ki kıyafeti çok serbest bırakmamak lazımmış. Kıyafete müdahaleyi hep farklı yorumladılar ama bizim amacımız yakışan bir kıyafeti kendisine giydirmekti.”Şahin, Hadise’nin ilk üçe gireceğini belirterek “Birincilik bekliyorum” dedi.Eurovision’da dün gece yapılan ikinci yarı final sonrası Azerbaycan, Hırvatistan, Ukrayna, Litvanya, Arnavutluk, Moldova, Danimarka, Estonya,?Norveç ve Yunanistan finale kaldı.